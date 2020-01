Desiré Capaldo su Rai 1, questa mattina la cantante era a “Uno Mattina”

I cantanti fondani conquistano sempre più la televisione nazionale. Dopo Gianmarco Carroccia che ha cantato nella notte di Capodanno in diretta nazionale, quest’oggi torna sulla tv pubblica anche l’altro grande talento locale, la cantante Desiré Capaldo che va ad “Uno Mattina in Famiglia”.

Poche parole sui social, nei giorni scorsi, per annunciare il ritorno sulla rete ammiraglia della tv di stato per la cantante fondana tanto apprezzata all’estero. Diverse, invece le foto pubblicate a seguito della presenza nel format di Rai Uno e i ringraziamenti, ai conduttori, ma anche a Michele Guardì, definito dalla stessa cantante: “Uno dei pochi in Italia ad aver creduto nel mio talento sin da subito“.