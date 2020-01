Basket, rinforzi per il Meta Formia: arriva Melchiorri

“Il Meta Formia Basketball comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni di Mattia Melchiorri, guardia di 190cm classe 1997.

“Dopo l’indisponibilità di Mannarelli per motivi di studio/lavoro, in completa sinergia con la società, abbiamo deciso di cercare un esterno giovane ma con buona esperienza nel campionato di serie B, che potesse essere complementare al roster che abbiamo – commenta coach Fabio Lico – Abbiamo trovato in Mattia le qualità che cercavamo, un ottimo atleta a cui piace giocare prima per la squadra e poi per se stesso. Crediamo che il suo atletismo possa aiutarci anche in difesa dove abbiamo faticato in questa prima parte di stagione”.

Cresciuto a livello cestistico nelle giovanili del Basket Valdiceppo, tranne l’ultimo anno, nel quale ha vestito la casacca della Junior Casale Monferrato, disputa in ogni stagione il campionato nazionale giovanile di categoria. Nella stagione 2015/2016 fa la sua prima esperienza nel campionato di serie B con la maglia della Globo Isernia, trovando da subito spazio (20 mpp). Stagione successiva disputata con la casacca di Rieti in A2, poi il ritorno in B l’anno scorso, primi sei mesi con la maglia della Virtus Arechi Salerno, girone di ritorno disputato invece con il Basket Scauri, realizzando 8.3ppp e 3rpp. Inizia quest’annata con i colori della Adriatica Press Basket Teramo 1960(20mpp, 6.5ppp), da domenica sarà disponibile per giocare con Noi. “Do il benvenuto in squadra a Mattia – dice il presidente Roberto Tartaglione – Questo è un innesto importante, che ci consente di allungare le rotazioni e di inseguire quello che era l’obiettivo di inizio stagione, ovvero ottenere la salvezza senza passare per i playout”.

Queste invece le parole di Mattia: “Innanzitutto sono molto contento di entrare a far parte del Meta Formia Basketball. Questa sarà per me un’esperienza molto importante, essendo la prima da senior e mi auguro di poter aiutare la società a raggiungere i traguardi prefissati. Inoltre sono convinto che come squadra lotteremo fino all’ultimo secondo per poter portare a casa più vittorie possibile”.