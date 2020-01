Teatro dialettale, in scena “Jù chiu pulit té la rògn”

Per chiudere le festività e salutare l’arrivo del 2020 all’insegna delle risate, a Fondi torna sul palco il teatro popolare della compagnia “Attori per caso”. Dalla serata di oggi, sabato, a quella di lunedì, porterà in scena “Jù chiu pulit té la rògn”, una commedia dialettale in atto unico scritta e diretta da Antonella Roma.

L’appuntamento con la tre giorni di spettacoli, che gode del patrocinio del Comune, è presso il centro multimediale intitolato a Dan Danino di Sarra, a partire dalle 20.30.

Anche quest’anno, a margine di quella che è la quarta opera firmata e messa in scena dalla compagnia teatrale della Piana, che ha esordito con successo nel 2016, il ricavato degli spettacoli contribuirà a sostenere una giusta causa: sarà interamente devoluto per aiutare la ricerca sulle malattie rare promossa dalla Fondazione Telethon.

“Non resta che venire ad immergersi nel nostro mondo ‘a chilometro zero’. Non ve ne pentirete”, assicurano Antonella Roma – tra l’altro “pronipote d’arte”, essendo parente di Eduardo De Filippo – e tutti coloro che contribuiscono a dare linfa alla compagnia da lei diretta.