Pesca solidale, a Fondi torna il memorial Antonio Roma

Nelle acque antistanti il litorale fondano torna la gara di pesca solidale in memoria di Antonio Roma.

Un appuntamento giunto alla seconda edizione e che prenderà il via alle 7.30 di domani, partendo dalla località Sant’Anastasia. L’occasione per rinnovare il grande amore per il mare del giovane Antonio, strappato alla vita nel 2017 a causa di una malattia incurabile.

Così come per l’edizione d’esordio, l’intero ricavato della competizione sportiva, incentrata sulla pesca a bolentino, sarà devoluto in beneficenza per sostenere la ricerca portata avanti dall’Istituto Ortopedico “Rizzoli” di Bologna.

Ad organizzare il memorial, il Consorzio Nautica Fondana, il team “For-Tuna” e l’associazione “FondiAMO il mare”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i seguenti numeri: 320.4934605 (Federico); 380.8633677 (Antonio); 334.3267783 (Gianluigi).