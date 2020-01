“Architetti del mare”, domani a Sperlonga il progetto dedicato ai più piccoli

“Il Parco Regionale Riviera di Ulisse, nelle persone del presidente Carmela Cassetta e del direttore Oreste Luongo ed il Comune, nella persona dell’Assessore all’Ambiente Stefano D’Arcangelo, invitano le cittadinanze ed in particolare gli studenti delle scuole del territorio, a partecipare ad una giornata di sensibilizzazione ai temi ambientali e climatici che ha l’obbiettivo di promuovere e stimolare comportamenti attivi e virtuosi finalizzati al rispetto e alla conservazione dell’habitat marino.

L’iniziativa si articolerà in due momenti. Alle ore 10:30, nei pressi dell’Info Point del Parco Regionale Riviera di Ulisse, in via del Porto n. 2, la Guida Ambientale Giancarlo Pagliaroli condurrà un laboratorio di biologia marina durante il quale verrà analizzato del materiale organico trovato e raccolto in precedenza sulla spiaggia del tratto di costa sottostante. Le conchiglie “accendono” da sempre la curiosità dei bambini e per loro sarà un’ottima occasione per “fare un tuffo in mare, ma senza bagnarsi”.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, nei pressi del municipio, nella parte alta, verranno consegnate al pubblico, nell’ambito del più ampio obbiettivo tematico ormai consolidatosi sotto il nome di “Plastic Free”, delle borracce in alluminio: un valido strumento per iniziare a ridurre l’impatto della plastica nella vita quotidiana di tutti noi. Per i più adulti sarà proposta, in aggiunta, una degustazione di vini provenienti da produzioni locali.“