Sabato lo spettacolo “L’umanità è invisibile agli occhi?!” nella Sala Lizzani

Foto Archivio

L’Associazione di Cultura Politica Obiettivo Comune organizza e promuove, insieme all’associazione musicale “Ferruccio Busoni” e le Fonderie delle arti Signor Keuner, “L’umanità è invisibile agli occhi?!”. L’evento si terrà sabato 4 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la Sala “Carlo Lizzani”, all’interno del Complesso di San Domenico di Fondi.

Lo spettacolo sarà un’occasione di riflessione sul tema della pace e del disarmo; una serata di musica e reading teatrale per portare alla cittadinanza una riflessione sulle responsabilità individuali e collettive nel contesto delle tecnologie e del loro utilizzo.

La serata, che rientra nella rassegna “Il Natale delle meraviglie 2019”, gode del patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Casa della Cultura.

L’iniziativa culturale, nasce proprio su ispirazione del comitato della Casa della Cultura di Fondi di cui l’associazione Obiettivo Comune ne è promotore. L’idea di fare rete tra le associazioni locali, per mettere in sinergia forze, idee e competenze si concretizza proprio in uno spettacolo ampio da proporre in un momento forte come quello delle festività natalizie.