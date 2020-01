Botte di Natale, 4 i denunciati per una rissa tra famiglie in strada

È quanto sarebbe accaduto a Terracina, nella mattinata del 24 dicembre scorso, secondo quanto reso noto dai Carabinieri.

Come a citare il famoso film con Bud Spencer e Terence Hill (“Botte di Natale”), quattro persone appartenenti a due diversi nuclei familiari, a seguito di un diverbio – scattato apparentemente per futili motivi – sarebbero scesi in strada dando vita ad una violenta colluttazione.

Durante questa, i quattro, poi denunciati, avrebbero anche danneggiato un’auto in sosta e riportato lesioni giudicate guaribili con prognosi tra i 5 e i 10 giorni.