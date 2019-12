Velisti finiscono in acqua, il salvataggio della Guardia Costiera

Mare mosso e vento forte nel pomeriggio di ieri nel rada di Gaeta. Nel primo pomeriggio, una segnalazione sul numero blu di emergenza 1530 ha allertato la sala operativa della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Gaeta, in merito alla presenza di un natante a vela del tipo Laser capovolto, con 2 persone in acqua in apparente difficoltà nel tratto di mare compreso tra il litorale di Vindicio ed il cantiere navale Italcraft.

La motovedetta per la ricerca ed il soccorso in mare CP 856 ha immediatamente mollato gli ormeggi per raggiungere la zona.

Nel frattempo, anche un gommone della scuola velica Vela Viva di Formia, con altre 2 persone a bordo, era intervenuto in supporto.

Dopo vari tentativi, i velisti (due ragazzi di Gaeta rispettivamente di 15 e 16 anni) sono riusciti a rimettere in assetto il natante, per riprendere la navigazione fino al rientro in sicurezza nel porticciolo Capo Sele di Formia, con l’assistenza della Guardia Costiera.

La Guardia Costiera, nonostante il progressivo miglioramento delle condizioni meteomarine previsto per le prossime ore, raccomanda la massima prudenza nell’intraprendere la navigazione. In caso di emergenza, si ricorda di contattare il numero di emergenza 1530, per mettere in moto la macchina dei soccorsi.

Anche nella notte di Capodanno, i militari della Guardia Costiera di Gaeta saranno operativi a terra ed in mare in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine e di Polizia, nell’ambito del più ampio dispositivo di controllo del territorio per la prevenzione, il soccorso e l’assistenza all’ordine pubblico coordinato dalla Questura di Latina.