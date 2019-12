“Sport di tutti – Edizione Young”, come iscrivere i bambini

Un’importante opportunità per i giovani. Sul sito web istituzionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) è stato pubblicato un avviso pubblico relativo al progetto “Sport di tutti – Edizione Young”, promosso da Sport e Salute SpA, realizzato con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).

Il progetto prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente a bambini di età compresa tra i 5 e i 18 anni, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali e che quindi non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, attraverso l’intervento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio. Scopo ultimo, dunque, è sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti.

Tutte le informazioni, la domanda di partecipazione e la lista delle ASD/SSD aderenti e le relative discipline sportive, si possono ottenere accedendo al sito http://sportditutti.it/o direttamente attraverso il seguente link http://area.sportditutti.it.

Due le modalità di partecipazione:

modalità online, sul sito www.sportditutti.it; modalità cartacea, consegnando il modulo presso le società sportive prescelte, consultando l’elenco delle ASD/SSD aderenti.

Per iscrivere i ragazzi, le famiglie interessate possono presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 16.00 di giovedì 16 gennaio 2020.