Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno: novità per residenti e domiciliati a San Felice

“Al fine di ottimizzare il servizio pubblico per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in favore dei cittadini stranieri e dei famigliari di cittadini dell’Unione Europea“, la Questura di Latina informa che a far data dal 01/01/2020 “tutte le fasi del relativo procedimento amministrativo in favore degli utenti residenti e/o domiciliati nel Comune di San Felice Circeo verranno svolte presso l’Ufficio Immigrazione della Questura anziché presso il Commissariato di Polizia di Terracina”.

I cittadini stranieri all’atto dell’invio del Kit delle istanza presso lo Sportello Amico degli Uffici Postali avranno ricevuta sulla quale saranno indicati il giorno e l’orario di presentazione per gli ordinari adempimenti amministrativi connessi alla specifica procedura.

E’ trasferita presso la Questura di Latina – Ufficio Immigrazione anche l’acquisizione delle istanze di rilascio/rinnovo di titoli cartacei prevista per i famigliari di cittadini dell’Unione Europea e per le ulteriori categorie normativamente previste (es. permesso di soggiorno per “Cure Mediche” e “Minore Età).

Gli utenti potranno presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione – Questura di Latina ogni martedì dalle 8.30 alle ore 11.30, per richiedere il titolo.