Tentato furto alla BPER di Borgo Montello: scatta l’allarme e i ladri si dileguano

Un episodio che, secondo le ricostruzioni, si sarebbe verificato nella nottata dello scorso sabato, 28 dicembre.

Quando erano quasi le 22 infatti, stando alle prime informazioni che dovranno essere avallate dalla visione delle telecamere di sorveglianza, un uomo incappucciato, a bordo di un’auto di colore scuro, si sarebbe portato all’ingresso della filiale di Borgo Montello della BPER, Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Armato di piede di porco, ha tentato di forzare la porta di ingresso, salvo poi dileguarsi una volta scattato il sistema di allarme della filiale. Infatti quando le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Securitas Metronotte e gli uomini della Squadra Volante si sono portati sul posto, del malvivente non vi era più traccia.

Non è la prima volta che i ladri tentano di fare irruzione nella banca di via Minturnae: si tratta infatti del quarto episodio in appena cinque anni.