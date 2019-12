Il 30 dicembre i carabinieri della Stazione di Sperlonga hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 40enne. I militari lo hanno sorpreso alla guida della propria autovettura nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2012, e non solo: era anche sotto l’effetto di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, come accertato a margine del fermo presso un’ospedale della zona.