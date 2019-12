Capodanno, il Comune di Itri vieta il materiale pirotecnico non autorizzato

“Il Sindaco di Itri, con ordinanza n. 18115 di oggi, 30 dicembre, vieta l’utilizzo di qualsiasi materiale pirtotecnico di qualsiasi tipologia, ad eccezioni di quelli autorizzati nell’ambito delle manifestazioni già programmate.

La decisione del primo cittadino itrano, per ridurre al minimo i possibili rischi per la salute delle persone, che ogni anno, a causa dell’utilizzo di fuochi pirotecnici, subiscono lesioni gravi e molto spesso danni irreversibili, ma anche per tutelare la salute degli animali domestici che a causa dei botti subiscono traumi da rumore.

SCARICA QUI L’ORDINANZA