Capodanno a Latina: tornano Lillo e Greg

Il programma di eventi organizzati dal Comune di Latina per le festività di Natale vedrà salire sul palco di Piazza del Popolo, la notte del 31 dicembre, Lillo & Greg con la loro storica band “Latte e i Suoi Derivati”.

Per il duo comico romano si tratta di un ritorno alle origini, visto che Latina è stata una delle primissime città ad ospitarli agli esordi della loro carriera. Sarà una notte di San Silvestro all’insegna del divertimento, come tutti gli spettacoli di Lillo e Greg. L’inizio è previsto intorno alle 22.30 e la serata sarà presentata da Paolo e Riccardo Toselli.

Con Lillo e Greg e la band “Latte e i Suoi Derivati” Latina brinderà all’arrivo del 2020, quindi, terminato lo spettacolo – verso l’una circa – seguirà un dj set.

«Lo spettacolo di Capodanno in piazza è un classico della fine dell’anno – commenta l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia – Prevederlo e svolgerlo al meglio è quasi un dovere per tutte le città italiane. Lillo e Greg però, va detto, è una scelta reciproca: sono stati fortemente voluti da Latina e anche loro hanno fortemente voluto esserci. Per la storia della loro carriera, che hanno sempre rivendicato, e per l’evento in sé».