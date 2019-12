Controlli dei carabinieri nel Sud pontino, denunce per droga e alcol al volante

Controlli del territorio in serie, tra il 28 e il 29 dicembre, nel Sud pontino. In tale ambito, i carabinieri della Compagnia di Formia e delle Stazioni dipendenti hanno denunciato in stato di libertà diversi soggetti.

Nei guai un 22enne di Formia, C.D., che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa un grammo di marijuana, venendo contestualmente segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti. Stessa sorte per I.F., un 37enne di Castelforte, trovato in possesso di circa un grammo di “erba”, così come un 18enne di Minturno, C.M., che aveva invece in tasca circa un grammo di cocaina.

Un 26enne di Sessa Aurunca, B.A., è stato sottoposto ad accertamento etilometrico mentre guidava, risultando con un tasso alcolemico superiore a quello consentito: di qui, la denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica. Un 18enne di Santi Cosma e Damiano, Z.A.D., è risultato positivo all’alcol, ma con un tasso non superiore al limite: pertanto, è stato solo sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebrezza.

Nel medesimo contesti operativo, inoltre, i carabinieri hanno controllato 64 autoveicoli, identificato 82 persone, di cui 16 gravate da precedenti di polizia, elevato 18 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, ed eseguito 10 perquisizioni personali.