Musica e racconti a teatro, in scena Pulcinella Mon Amour

Un Natale in musica tra racconti, storie e favole in compagnia del Teatro Bertolt Brecht in collaborazione con il Comune di Formia. Terzo appuntamento ad ingresso libero da non perdere il 29 dicembre alle ore 11:00 nella Villa comunale Umberto I con Pulcinella Mon Amour.

Strutturato come fosse un gran carnevale di maschere e tamburi, coriandoli e bandiere, si narra l’arte difficile del sopravvivere di Pulcinella Cetrulo, maschera dai mille volti sempre in fuga da qualcuno, sempre in cerca di qualcosa.

Nel riscrivere per attori e musica le avventure guarattellesche della maschera in bianco e nero, si racconta degli incontri terreni e sovrannaturali del Cetrulo Pulcinella, condannato a morte per essere sfuggito al suo burattinaio. Rappresentato per la prima volta nel teatro di Fleury in Francia, lo spettacolo lo spettacolo è costruito come un percorso a quadri tra attori, teatro di figura, trampoli e maschere. Il pubblico viene portato a compiere un viaggio, al di là dei facili stereotipi, autentico, ironico, amaro e grottesco nel mondo variopinto di Pulcinella.

In caso di pioggia lo spettacolo di svolgerà presso la Sala Iqbal Masih in via Vitruvio, 342.

Info 327 3587181