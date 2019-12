Frantoio dell’Arsial in affitto, via libera a un’asta al rialzo

In affitto un immobile di proprietà dell’Arsial, con annesso frantoio, a Lenola, in località Pozzo Veglia.

L’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per dare in locazione la struttura formata da un piano interrato di 1.250 metri quadrati, dove si trovano i silos per lo stoccaggio dell’olio, e un piano terra di 835 metri quadrati, dove si trova la sala di lavorazione delle olive, con annesso impianto di molitura e due locali da utilizzare come uffici.

L’immobile verrà assegnato mediante un’asta al rialzo e le offerte dovranno essere presentate entro i prossimi 30 giorni.