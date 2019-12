Acqua torbida nel sud pontino, la Asl scrive ad Acqualatina

NOTIZIA FLASH – Acqua torbida nel sudpontino la Asl scrive ad Acqualatina e per conoscenza anche ai Comuni di Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Castelforte, Gaeta, Formia e Minturno. Oggetto della nota la necessità di ulteriori accertamenti per capire la natura del fenomeno ma anche per appurare effettivamente quali misure siano state adottate per prevenire e risolvere l’emergenza proprio per una questione sanitaria. Una missiva che arriva dopo la denuncia del sindaco di Formia, Paola Villa.