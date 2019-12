“Corriamo tra i Presepi”, la prima edizione a Maenza

Conto alla rovescia per la prima edizione di “Corriamo tra i Presepi”, la nuova competizione podistica che si svolgerà nel mezzo del suggestivo scenario del comune di Maenza. La gara vanta un percorso circondato dal fascino dei monti Gemma, Sentinella e Calvello e consentirà a tutti i partecipanti di ammirare le bellezze del territorio e di sfidare le vie medievali.

La data dell’evento è fissata per domenica 29 dicembre, con la gara competitiva della lunghezza complessiva di 7,100 km; ma non solo, sarà possibile iscriversi alla passeggiata amatoriale di 3,5 km, ideale per ammirare le bellezze locali e per i più piccoli sarà organizzata la “Pulcini Run”, in collaborazione con Daniela e Karina dell’asd Podistica Roccagorga dove potranno iscriversi tutti i bambini fino a 10 anni. Il ritrovo per tutti i partecipanti è alle 14 presso Loggia dei Mercanti, in attesa dello start previsto per le 15.45 circa.

La tappa rientrante nel circuito podistico “In Corsa Libera 2019-2020” in collaborazione con Opes Latina, Fidal Latina e Fidal Lazio, è ideata dagli assessorati alla Cultura e Sport del comune di Maenza e Fitness Montello. Alla competizione potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL, OPES, o EPS riconosciuti dal CONI e sarà possibile iscriversi ad un costo di 10 euro con pacco gara solo per pre-iscrizione, da inviare via email ad info@raceservice.it entro venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 20. In alternativa ci sarà la possibilità di iscriversi il giorno stesso della gara senza pacco gara sempre al costo di 10 euro. Medaglia ai primi 150 iscritti.

La quota per la passeggiata amatoriale sarà di 5 euro, mentre l’iscrizione della Puncini Run sarà a offerta libera con consegna di medaglia ricordo a tutti i bambini partecipanti.

Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria, i primi 3 assoluti e le prime 3 assolute della classifica generale. Al termine della gara sarà allestito un ricco ristoro finale con caldarroste, vin brulé e dolci tipici di Maenza. Sarà messo a disposizione di tutti i runners il servizio docce.

La storica Maenza offre al paesaggio, anche una straordinaria ricchezza di beni culturali: sono molti infatti i luoghi di interesse che la rendono una città eterna, come ad esempio il castello baronale eretto inizialmente come torre di avvistamento intorno al 1100 1200 e successivamente abitato dalle famiglie feudatarie, che nel corso del tempo, si sono susseguite alla guida del borghetto. E ancora, la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, la Piazza Coperta, la Chiesa di Sant’Eleuterio patrono della città e molto altro ancora.

Per informazioni e regolamento visitare il sito www.opeslatina.it oppure contattare il numero 3923901644 (Emiliano) o il 3388157590 (Sergio).