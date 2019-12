De Meo “saluta” la città, ieri l’ultima conferenza stampa #VIDEO

Ci sarà un incontro pubblico, non appena la Brexit sarà effettiva – probabilmente il 31 gennaio – ma nel frattempo, in quello di rendicontazione con gli operatori dell’informazione del 23 dicembre, il sindaco di Fondi Salvatore De Meo precisa che quella natalizia è l’ultima conferenza stampa del suo mandato. La scelta è anche dovuta al fatto che la prossima cadrebbe in piena campagna elettorale.

Tanti i temi trattati nell’oltre mezzora di incontro con la stampa, dalla cultura e le iniziative natalizie, passando per la raccolta differenziata e l’ambiente. Nel mezzo, l’urbanistica con la rigenerazione urbana, i lavori pubblici con i lavori in via Ponte Tavolato e via Ponte Gagliardo, ma anche le operazioni della Polizia Locale, le emergenze della Protezione Civile e la possibile inaugurazione del teatro in primavera.