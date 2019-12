Corden Pharma, in Provincia l’incontro tra sindacati e istituzioni

“Le difficoltà dell’azienda Corden Pharma possono essere superate con un nuovo piano che sappia rilanciare la produzione anche puntando a un nuovo posizionamento dei prodotti sul mercato. Per fare ciò occorre che ognuno faccia la propria parte.

Questa mattina, nella sede della Provincia di Latina, abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali, una delegazione di lavoratori, il prefetto Maria Rosa Trio e il presidente della Provincia, Carlo Medici e i sindaci di Latina e Sermoneta, Damiano Coletta e Giuseppina Giovannoli. Obiettivo comune è salvare il sito e i posti di lavoro degli oltre 100 lavoratori sospesi in cassa integrazione fino ai primi di febbraio. Da parte nostra, come Regione Lazio ribadiamo la massima disponibilità a mettere in campo tutte le iniziative utili: dagli strumenti di sostegno agli investimenti – valutabili dopo che l’azienda, una volta uscita dal concordato, avrà formulato un nuovo piano industriale – alla formazione e riqualificazione professionale del personale, al Patto tra generazioni per favorire l’ingresso in azienda di nuove e specifiche professionalità. Un prossimo incontro è in programma il 14 gennaio presso la sede della Giunta Regionale”.

Così in una nota congiunta gli assessori regionali allo Sviluppo economico, Paolo Orneli e al Lavoro, Claudio Di Berardino.