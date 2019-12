Concorso “L’Olio delle Colline a Minturno”, come partecipare

L’Amministrazione Comunale di Minturno e l’Associazione CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina), in collaborazione con l’ASPOL (Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Latina), hanno indetto la 2ª edizione del Concorso “L’Olio delle Colline a Minturno”, allo scopo di valorizzare, di promuovere l’olio extravergine di oliva itrana prodotto nel territorio minturnese e di stimolare il miglioramento della qualità.

Possono partecipare olivicoltori e produttori di olio in proprio, singoli o associati, che devono far pervenire, insieme alla domanda di partecipazione, un campione di olio di quantità minima di 0,50 litri di prodotto, entro il 10 gennaio 2020. Le partite di olio dalle quali provengono i campioni che partecipano al concorso devono essere prodotte esclusivamente da oliveti ricadenti nel territorio di Minturno.

Il regolamento ed il modello di domanda possono essere consultati e scaricati dal sito istituzionale http://www.comune.minturno.lt.it. Per informazioni, contattare i numeri 0771/6608206 – 6608227.



La cerimonia di premiazione dei finalisti e la consegna degli attestati a tutti i partecipanti si terranno il 25 gennaio, alle ore16,30, presso il Castello Ducale di Minturno. Nel corso dell’incontro interverranno il Sindaco Gerardo Stefanelli ed il Presidente del CAPOL Latina Luigi Centauri. Il seminario tecnico sarà coordinato dall’Assessore Comunale allo Sviluppo Economico Elisa Venturo.

«La valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo del settore agricolo e delle varietà olivicole legate all’identità territoriale – evidenzia il Sindaco Gerardo Stefanelli – hanno sempre rappresentato il punto cardine del programma della nostra Amministrazione, consapevole dell’importanza di far crescere e diffondere le eccellenze del nostro territorio e, tra queste, “l’olio delle colline minturnesi”. I percorsi avviati dal Comune e dalle strutture comprensoriali del comparto vanno avanti, nel segno del cambiamento e del rinnovamento. Siamo consapevoli più che mai dell’esigenza di favorire lo sviluppo del settore primario che costituisce una delle risorse fondamentali per l’economia e la produttività del comprensorio aurunco».