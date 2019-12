Maltempo, circolazione prima sospesa, poi rallentata sulla Roma – Napoli

Il forte maltempo di questi giorni sta mettendo in ginocchio tutte le vie di trasporto. Ieri i problemi su varie arterie stradali, oggi i problemi da maltempo sulla rete ferroviaria sulla tratta Roma-Napoli (via Formia). A creare disagi il vento e la presenza di materiali come rami sui binari. Prima la sospensione del traffico, poi il rallentamento. Si prefigura un’altra lunga giornata per il Lazio e la provincia di Latina.

Aggiornamento ore 9.20

Dalle 9.20 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Napoli (via Formia) è rallentata, per la presenza rami sui binari e tra Cisterna e Campoleone. Continua l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio.

Ore 7.30

Dalle 7.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Napoli (via Formia) è sospesa, per la presenza di rami sui binari tra Cisterna e Campoleone. Ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio. Sul posto i tecnici di RFI.