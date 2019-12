Maltempo, a Formia annullate tutte le manifestazioni all’aperto

“Da venerdì pomeriggio – spiegano sui social dal Comune di Formia – è stato aperto il (COC) centro operativo comunale per gestire le diverse emergenze sul territorio.

A causa delle forti raffiche di vento sono molti i disagi che si stanno verificando in città, tra questa la caduta di alcuni alberi, tutte le squadre della protezione civile Ver sud Pontino Formia Protezione Civile, i vigili del fuoco, la polizia municipale stanno intervenendo con il coordinamento ed il supporto del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori Pasquale Forte e Orlando Giovannone e dei dirigenti, i quali sono sul territorio e a disposizione per le varie criticità.

Si informa la cittadinanza – spiegano dal Comune – che per quanto sopra:

– oggi i cimiteri comunali chiuderanno per ragioni di sicurezza alle ore 11,30

– resta interdetta al traffico via delle fosse (può essere percorsa solo pedonalmente)

– tutte le manifestazioni all’aperto sono annullate

Sono state richieste dal Sindaco autobotti sul territorio

Attualmente sono presenti: a a largo Paone, a piazza Sant’Erasmo, a Marano in Piazza Ricca. Aggiornamenti in tempo reale all’interno del post delle altre Autobotti che verranno posizionate

Raccomandiamo – spiegano dal Comune – a tutti i cittadini la massima accortezza e di ridurre al massimo gli spostamenti.

Per le emergenze possibile contattare:

– Vigili urbani 0771778308

– Contattare o segnalare tramite la pagina fb del Comune di Formia le situazioni di emergenza