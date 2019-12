Grave incidente notturno a Gaeta: due feriti

Grave incidente, la scorsa notte, a Gaeta. Si è verificato intorno all’una in via Sant’Agostino, portando a due feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, uno scooter condotto da un giovane sarebbe finito fuori controllo a causa del manto stradale reso fortemente scivoloso dal maltempo, andando a colpire in pieno un’auto ed investendone il conducente, che in quei momenti era intento a far scendere il figlio dal mezzo.

Il ragazzo alla guida del due ruote è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Goretti” di Latina, mentre l’automobilista al pronto soccorso di Formia.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, hanno operati i carabinieri di Gaeta.