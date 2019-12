Auto contro un albero, incidente mortale a Itri: perde la vita una donna

Secondo incidente mortale in poche ore, in provincia di Latina. Sempre nel Sud pontino: dopo l’uomo deceduto a Gaeta dopo essere stato investito insieme al suo cane da un’auto, nella serata di domenica si è registrato un altro decesso a Itri. A perdere la vita, un’anziana donna, M.S. le sue iniziali.

Viaggiava su un’auto che, per cause in corso di accertamento, secondo le ricostruzioni si è schiantata contro un albero. Un sinistro avvenuto pochi minuti prima delle 20 lungo la strada che porta al Santuario della Civita, subito dopo il centro abitato.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale.