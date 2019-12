Albero schiaccia Suv, dramma sfiorato per una famiglia: feriti padre e un bambino. Le FOTO choc

Ennesimo dramma sfiorato causa maltempo, in provincia di Latina. Domenica mattina un grosso albero ha letteralmente schiacciato una macchina su cui viaggiavano un uomo e i due figlioletti.

Si trovavano a bordo di un Suv Nissan Qashqai che intorno alle 11 percorreva via Segreta, nel territorio di Sabaudia. Fino a quando non è stato travolto da un leccio precipitato sulla carreggiata, appiattendo quasi del tutto l’abitacolo del mezzo.

Il conducente, un uomo del posto di circa quarant’anni, è rimasto intrappolato tra le lamiere accartocciate sotto il peso del fusto, venendo liberato solo dai soccorsi sopraggiunti di lì a poco, mentre i due bambini sono riusciti ad uscire in autonomia.

L’automobilista è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Latina: per lui, in particolare, forti traumi a viso, torace e braccia. Uno dei due figli, di undici anni, è invece finito al pronto soccorso per un lieve trauma facciale.

Dopo l’incidente causato dall’albero, il Suv ha anche rischiato di prendere fuoco: rimasto accelerato, la testata è esplosa, portando a un principio d’incendio domato estintori alla mano dagli uomini del 118.

Sul posto, oltre ai sanitari della Croce Bianca provenienti da Sonnino, sono tempestivamente intervenuti gli agenti della polizia stradale, quelli della polizia locale e i volontari della protezione civile locale.

LA FOTOGALLERY