Maltempo, Rio Capodacqua – Santa Croce a rischio esondazione: interdetta la zona (#VIDEO)

L’ondata di maltempo che si è abbattuta dalla serata di ieri sul sudpontino continua a farsi sentire, con disagi e rischi sempre dietro l’angolo.

Nella mattinata di oggi nel territorio di Spigno Saturnia, in zona Capodacqua è salito il livello di allerta a causa della piena del Rio Santa Croce.

Di conseguenza è intervenuto il sindaco di Spigno Saturnia, Salvatore Vento, che ha emesso apposita ordinanza per interdire la viabilità e l’ingresso all’area interessata, quella di Capodacqua.

“A seguito delle forti piogge delle ultime ore – si legge nel post pubblicato dal sindaco Vento sulla propria pagina Facebook – , e con riferimento allo stato di allerta meteo della sala operativa regionale e all’attivazione del C.O.C. di Protezione Civile, il sindaco Vento ha emesso l’ordinanza n. 72 del 21.12.2019 concernete la chiusura del tratto di Via Capodacqua compreso tra l’incrocio con Via Piè del Monte, all’incrocio con Via Campodivivo, per il rischio esondazione del Rio Capodacqua. Con lo stesso provvedimento, il sindaco vieta l’accesso all’area alle persone non autorizzate“.