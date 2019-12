NOTIZIA FLASH – Forte vento, ancora pericolo rami su via Litoranea. Una situazione da monitorare è stata segnalata dai volontari Anc in prossimità dell’ingresso della frazione di Molella dove dei grossi rami sono finiti sul semaforo che è stato danneggiato. Necessari interventi per la rimozione dei rami di pino ed eucaliptus, i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra hanno inoltrato la segnalazione alle autorità competenti.