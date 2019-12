“Formia non si lega” con questo slogan davvero molte persone hanno affollato via Vitruvio per aderire alla manifestazione promossa dalle Sardine. Un flashmob pacifico per manifestare il proprio dissenso rispetto alle scelte fatte dalla politica per i cittadini, una forma di dissenso arrivata anche a Formia. “Basta lamentarsi al bar” questo uno degli appelli degli organizzatori che si è trasformato in un invito a cui davvero in molti hanno risposto.