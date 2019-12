Avvistata nel porto di Ponza una tartaruga marina ferita, la segnalazione(video)

Una tartaruga marina ferita si aggira all’interno del porto di Ponza. A notarla sono stati diversi ponzesi. In base a una segnalazione che abbiamo ricevuto dall’isola, corredata anche da un video, l’animale è stato visto per la prima volta questa mattina sulla spiaggia di Frontone, mentre a fatica cercava di tornare in acqua. I presenti non avrebbero notato che la tartaruga era ferita, con ogni probabilità a causa di un impatto con un’imbarcazione. E l’animale, che ora vaga in porto, non è riuscito ad andare molto lontano.