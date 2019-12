Ti racconto la natura, il concorso per giovani fotografi

Al via il 1° Concorso fotografico rivolto ai minori di 18 anni organizzato dall’Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse e l’Associazione culturale “Le Tradizioni”.

Ti racconto la natura… Premio 2019

La maestosità delle montagne, l’immensità del mare, l’acqua che scorre da una fontana, i frutti della terra, il volo di un uccello o semplicemente un fiorellino colorato o il musetto del nostro gattino… Ma anche inquinamento, degrado, inciviltà.

Tutt’intorno a noi c’è natura…

Raccontaci le tue emozioni con una fotografia.



REGOLAMENTO

• La partecipazione al concorso è GRATUITA e aperta a tutti, bambini e ragazzi, minori di 18 anni di età. Le foto dovranno riportare esclusivamente oggetti, animali o panorami, (per questione di privacy, le foto che recheranno immagini con volti di persone riconoscibili non verranno prese in considerazione).

• Ciascun partecipante potrà inviare una sola foto, realizzata con macchine fotografiche, smartphone o tablet (non è richiesta nessuna competenza specifica).

• Le foto dovranno essere prive di qualsiasi logo o sovrapposizione; sono ammesse fotografie bianco/nero e a colori, con inquadrature sia verticali sia orizzontali.

• Le fotografie dovranno pervenire entro la data ultima del 05.01.2020, potranno essere inviate tramite whatsApp al numero 351 6082022 indicando nome, cognome e data di nascita del partecipante.

• L’invio della foto implica l’accettazione del presente regolamento. I diritti della foto di resteranno di proprietà dell’autore.

PREMI

Sono previsti diversi premi:

PREMIO SOCIAL: le fotografie saranno pubblicate sulle pagine Facebook del Parco Riviera di Ulisse a partire dal giorno 06.01.2020 e potranno essere votate e condivise (attraverso i link delle pagine FB) entro e non oltre il giorno 11.01.2020. La foto che riceverà più likes si aggiudicherà il premio Social (in caso di parità, verranno effettuate premiazioni multiple);

PREMIO SIMPATIA,

PREMIO EMOZIONE,

PREMIO FOTOGRAFO IN ERBA.

Una commissione composta da esperti di comunicazione e fotografia