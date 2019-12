Servizio idrico integrato, Medici: “Con accordo di programma finanziamento da 4 milioni senza aggravio delle tariffe”

“La gestione del servizio idrico integrato e della Segreteria Tecnico Operativa da questo momento ripartono con nuovi strumenti e nuove prospettive a beneficio dei territorio e degli utenti”.

Il presidente della Provincia Carlo Medici commenta così l’approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico. La Conferenza dei Sindaci ha infatti ottenuto un finanziamento a fondo perduto per un importo di 4.115.600 euro che consentirà di realizzare gli stessi interventi senza alcun aggravio sulle tariffe future. In assenza di tale strumento, invece, nella vigente programmazione (2016-2019) la realizzazione di tali interventi sarebbe stata a totale carico delle tariffe future.

“Inoltre con l’approvazione delle tariffe per gli anni 2018-2019 – spiega Medici – siamo riusciti a confermare quelle esistenti nella programmazione (2016-2019 ovvero 3,14%) lasciandole così invariate e senza ulteriori aggravi a carico dei cittadini. Se non fosse stata approvata questa tariffa sarebbe stato applicato d’ufficio da parte dell’Autorità ARERA un aumento minimo del 5% come richiesto dal Gestore con possibilità di arrivare anche al 9% previsto dalla regolamentazione di settore. Inoltre sarebbero state azzerate le spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa e questo oltre a configurare un importante danno erariale in capo ad ogni singolo Comune dell’ATO, avrebbe compromesso la possibilità di strutturare la stessa Segreteria Tecnica con personale qualificato ed in grado di consentire all’ATO 4 di esercitare una corretta azione di controllo, a tutela degli utenti, sulla qualità del Servizio reso e sugli investimenti posti in essere dal Gestore. La Convenzione con la Provincia di Frosinone ha consentito di avviare questo importante processo di ristrutturazione già deciso dalla Conferenza dei Sindaci con precedenti deliberazioni.

Grazie a questa convenzione l’ATO 4 potrà avvalersi dell’alta professionalità e dell’esperienza del Direttore dell’ATO 5 Frosinone l’ingegner Umberto Bernola e di altri suoi collaboratori anch’essi altamente specializzati nella materia. Un passaggio per il quale ringrazio il presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo. Se l’assemblea avesse votato contrariamente alla proposta saremmo andati incontro agli aumenti tariffari descritti, impossibilità di costituire una segreteria tecnica che curi i rapporti con il gestore e che ne controlli l’operato e avremmo perso il finanziamento a fondo perduto che sarebbe ricaduto sulla tariffa con conseguente aggravio sugli utenti. L’ampliamento dell’organico richiesto già da settembre e la presenza di un dirigente ci consentono di proseguire anzi di ripartire al meglio sia per quanto riguarda il funzionamento della Sto, di fatto paralizzata, che per gli interventi sul territorio. Con tali strumenti abbiamo la forza necessaria – conclude Medici – per tutelare al meglio gli utenti e il territorio”.