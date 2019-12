“Natale in corsia”, l’iniziativa degli studenti di Infermieristica

“Il Natale in corsia, studenti e pazienti insieme”. Questo è lo slogan utilizzato dagli studenti della Sapienza del corso di Laurea in Infermieristica, che hanno organizzato in collaborazione con l’associazione Diamante un pomeriggio di gioia e solidarietà tra i reparti dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Ad aprire l’iniziativa le parole del direttore sanitario Sergio Parrocchia, che ha accolto e sostenuto con calore gli studenti, augurando loro un buon futuro professionale.

Come rappresentante dell’associazione Diamante, invece, è intervenuto l’infermiereMario Stanganella, che ha enunciato scopi e finalità dell’associazione formativo-culturale rivolta soprattutto ai giovani.

Cariche di soddisfazione, poi, le parole della direttrice del corso di Laurea in Infermieristica, Ernesta Tonini, che ha elogiato i “suoi ragazzi” per come hanno aderito e organizzato l’intero evento.

Gli studenti, insieme ad una rappresentanza dell’associazione Diamante, hanno portato doni, musica e gioia in tutti i reparti del nosocomio pontino.

Presenti anche molti ex studenti di Infermieristica, i quali hanno preso parte all’appuntamento in rappresentanza dell’associazione Diamante.

L’Associazione si è occupata di raccogliere le offerte che sono servite per poter confezionare tutti i doni per i pazienti, rigorosamente realizzati a mano dagli studenti.

Non è mancato infine il sostegno da parte di tutto il personale sanitario presente in tutti i reparti, che ha accolto con grande entusiasmo e gioia gli studenti, che hanno lasciato un dono natalizio anche su ogni singolo albero di Natale presente all’entrata delle varie corsie.