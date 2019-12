Natale delle meraviglie, giostre gratuite per i più piccoli

Il “Natale delle Meraviglie” a Fondi si arricchisce di una nuova attrattiva per i più piccini: infatti per ben tre mattinate, nei giorni di Lunedì 23 e Lunedì 30 Dicembre 2019 e Venerdì 3 Gennaio 2020 presso l’area mercatale di Mola Santa Maria saranno a disposizione giostre gratuite dalle ore 10.00 alle 13.30.

«Ringraziamo la ditta Vasco Steinhaus – afferma il Sindaco Salvatore De Meo – per aver voluto condividere con l’Amministrazione comunale l’opportunità di offrire un ulteriore momento ludico per i bambini della nostra città, oltre alla collaborazione già offerta per l’evento “Magichristmas” promosso dalla Cooperativa Astrolabio presso il Centro Magicabula di Piazza Cesare Beccaria».

Gli eventi del “Natale delle Meraviglie” sono promossi dal Comune di Fondi con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Latina e Banca Popolare di Fondi, con il patrocinio e in collaborazione con Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Associazione Pro Loco Fondi e Consorzio d’Impresa FONDIPIÙ e in sinergia con le Associazioni cittadine.