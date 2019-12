Un giovane concorrente proveniente dalla provincia di Latina è il nuovo campione de “L’Eredità“, il popolarissimo game show in onda su Rai Uno.

Si tratta di Francesco D’Angelis, da Formia, laureato in Lettere e noto a livello locale soprattutto per il proprio impegno con l’associazione Tilt: ha vinto nel corso della puntata andata in onda venerdì sera.