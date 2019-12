Latina, domenica torna il pranzo solidale in vista del Natale

Il Comune di Latina rinnova anche quest’anno la tradizione del pranzo solidale organizzato per tutti coloro che sono senza fissa dimora. L’evento, che ha mantenuto il nome “Il Natale di tutti”, si terrà domenica 22 dicembre nei locali dell’Istituto Preziosissimo Sangue di Viale XXIV Maggio, dove dall’1 dicembre è operativo il dormitorio invernale “Santa Maria De Mattias”.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare contribuendo con un piccolo dono da offrire agli ospiti del dormitorio. Sono graditi sciarpe, cappelli, guanti, calzini e prodotti per l’igiene.

L’inizio è previsto per le ore 11,30 quando verrà avviata la raccolta dei doni. Sarà allestito inoltre un intrattenimento musicale e i partecipanti potranno visitare i locali del dormitorio invernale, dotato di 60 posti letto a disposizione dell’utenza tutti i giorni dalle 19,00 alle 8 del mattino fino al 31 marzo prossimo.

Il pranzo solidale verrà servito dalle ore 13 e si concluderà con la tradizionale tombolata.

«Siamo ormai alla terza edizione – osserva l’Assessora alle Politiche di Welfare e Pari opportunità, Patrizia Ciccarelli – di quello che possiamo definire un pranzo in famiglia per chi una famiglia non ce l’ha. Una iniziativa resa possibile da un importante e generoso lavoro di squadra portato avanti durante l’intero anno dai nostri servizi comunali e distrettuali e la fitta rete di volontariato presente sul territorio. Invito tutta la cittadinanza a partecipare contribuendo a rendere più calda l’atmosfera, magari portando un piccolo dono per chi vive in strada o anche solo con la propria presenza per condividere una giornata di festa».