Il 23 dicembre le scrittrici Chiara Valerio e Michela Murgia al Castello di Minturno

In occasione della recente pubblicazione di ‘Il cuore non si vede’, l’ultimo romanzo di Chiara Valerio, le due scrittrici dialogheranno su come la letteratura sia palestra di una politica fatta di immaginazione e realtà ed esploreranno le potenzialità della scrittura. Ironia, vivacità culturale, arguzia, passione civile, capacità di approfondimento, di raccontare la provincia italiana con originalità e disincanto, cogliendone luci ed ombre: sono le caratteristiche che le accomunano. Doti che le hanno rese protagoniste dell’attuale panorama letterario italiano.

Il Castello baronale di Minturno

“Siamo lieti – dichiarano il Sindaco Gerardo Stefanelli e l’Assessore alla Cultura Immacolata Nuzzo – di ospitare le scrittrici Michela Murgia, vincitrice del Premio Campiello 2010, e Chiara Valerio, figlia della nostra terra, che porta sempre in giro per il mondo Scauri, suo paese natìo. Questo appuntamento, ad ingresso libero, arricchisce il calendario cittadino di eventi natalizi e rappresenta un’opportunità per trasmettere, soprattutto ai giovani, l’amore per la lettura e la scrittura, attraverso il nuovo libro della Valerio, in cui si mescolano ironia, passione e mitologia”.

L’incontro è organizzato dal Comune di Minturno in collaborazione con la libreria ‘Tuttilibri’ di Formia ed è inserito nella XV rassegna “Natale al Castello”, promossa dall’Amministrazione Civica con il contributo della Regione Lazio e con il supporto della Comunità Montana degli Aurunci, la Pro Loco , il Consorzio Vivi Minturno Scauri e Radio Antenna Verde.

Presso il maniero minturnese è possibile ammirare le Mostre dei Presepi, “La fragile bellezza” (Progetto Meteore) e l’esposizione dei quadri votivi della “Sagra delle Regne”, la tradizionale festa del grano allestita nel secondo week-end di luglio.

info ufficio cultura Comune di Minturno: 0771/6608208