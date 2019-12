Gaeta, al via gli interventi di manutenzione di via Sant’Agostino

Buone notizie per la viabilità a Gaeta: partiranno a breve i lavori di pulizia di Via Sant’Agostino.

Sono stati stanziati i fondi comunali per gli interventi necessari per la manutenzione dell’importante arteria stradale: pulizia delle cunette, bonifica del verde, interventi per favorire il deflusso delle acque e per evitare allagamenti in occasione delle piogge.

Luigi Coscione

I lavori riguarderanno il tratto che va dal Km 1,500 alla centrale Italgas. Esprimono soddisfazione il Comitato civico Sant’Agostino e l’Associazione Monte Cristo che hanno lavorato alacremente per ottenere lo stanziamento dei fondi, ottenuti anche grazie all’impegno del consigliere comunale e provinciale Luigi Coscione: “Ritengo fondamentale mantenere alta l’attenzione per le aree periferiche della città. Via Sant’Agostino è una importante arteria di collegamento tra le varie città del comprensorio, decongestiona il traffico della Via Flacca in estate e snellisce le comunicazioni. Da non trascurare anche l’aspetto commerciale, dal momento che in questa area insistono delle imprese che meritano di essere tutelate. Per questo occorre mantenere sempre alta l’attenzione sul fronte della sicurezza e della manutenzione per rendere ottimale la vivibilità dell’arteria”, spiega Coscione.