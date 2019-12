Senza patente e coi fari spenti, fugge contromano sulla Pontina: arrestato

Martedì i carabinieri della Stazione di Sabaudia, unitamente ai colleghi della sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un 26enne residente in città.

Il giovane è stato notato dai militari operanti mentre era alla guida della propria autovettura, marciando in strada con i fari spenti. Alla vista delle divise, si è dato a una precipitosa fuga tra le campagne limitrofe, per poi imboccare contromano la Pontina.

L’arrestato, che è risultato guidare sprovvisto del titolo di guida, mai conseguito, su disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo è stato collocato in camera di sicurezza.