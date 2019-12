Rifiuti interrati nell’ex centrale nucleare, Forte (PD) bussa in Regione

“Questa mattina ho depositato un richiesta di convocazione del Tavolo regionale per la trasparenza sul decommissioning nucleare al fine di chiarire quali azioni la società Sogin stia mettendo in atto per mitigare ogni possibile problematica derivante dalla presenza dei rifiuti interrati nell’area della ex centrale nucleare di Borgo Sabotino, e di aggiornare le autorità e gli enti locali su quanto svolto sino ad oggi in tema di decomissioning”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Forte.