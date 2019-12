Nella giornata di mercoledì, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno deferito in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 49enne del posto.

In seguito a perquisizioni personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 1,5 grammi di eroina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.