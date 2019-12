Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate, nuova filiale a Latina

È stata inaugurata a Latina sabato 14 dicembre la nuova filiale in via Don Torello della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate.

La Banca nata a Sabaudia nel 1994, continua ad affermare la sua presenza sul territorio, arrivando nel cuore del capoluogo pontino. Si tratta di un importante passo compiuto dalla Bcc locale, dopo Sabaudia, Borgo Hermada, Fondi, Terracina e Priverno che, grazie all’attenta e sana gestione che l’ha da sempre contraddistinta, continua la strategia di sviluppo territoriale con l’obiettivo di offrire un’opportunità in più alla comunità locale e, quindi, un volano di crescita per il territorio stesso.

“Tale mission sarà sicuramente più incisiva grazie al sostegno di Cassa Centrale Banca, uno dei più importanti gruppi bancari italiani, a cui la Bcc ha di recente aderito”, sottolineano dall’istituto.

Afferma il presidente Franco Cardinali: “Siamo lieti di annunciare l’apertura della nuova filiale di Latina e orgogliosi di essere arrivati nel capoluogo pontino; questo è il risultato del buon lavoro eseguito e delle capacità della nostra Bcc di adeguarsi ai nuovi scenari che si vanno via via manifestando. Consideriamo la filiale di Latina non un traguardo ma una nuova tappa raggiunta”.

Soddisfazione è stata manifestata anche dal direttore generale Luigi Pacifici: “La filiale di Latina sarà un’importante sfida per la nostra banca che entra in un nuovo contesto, quello del capoluogo di provincia, ove la concorrenza è notevole, ma le opportunità sono ancor più importanti. Siamo convinti che potremmo soddisfare le esigenze della clientela, sia essa costituita da giovani o anziani, famiglie o imprese, grazie all’impegno e alla professionalità della nostra struttura, nonché all’offerta di una vasta gamma di prodotti e servizi, sia tradizionali che innovativi. Il nostro obiettivo resterà sempre quello di fare banca in modo moderno, senza rinnegare la tradizione e la vicinanza al territorio”.