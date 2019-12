Voice Academy Gospel Choir: un Natale gospel al ‘Fellini’ di Pontinia

Domenica 22 dicembre, in doppia replica, alle 18.30 e alle 21.00, presso il Teatro Fellini di Pontinia, il Voice Academy Gospel Choir festeggerà il Natale con un imperdibile concerto.

Costo del biglietto: 15 intero, 12 ridotto.

Il Gospel è una delle forme artistiche più profonde, da Kumbaya ad I wont be back, da Joy ad Amazin Grace, passando per Order my steps e Happy Day, il Voice Academy Gospel Choir vi guiderà in un viaggio che spazierà dalla musica afroamericana al gospel più moderno. Si alterneranno momenti di commozione a momenti di ballo vitale e liberatorio.

Sarà impossibile non ritrovarsi immersi nell’atmosfera ricca di gioia e spiritualità, tipica della preghiera cantata del gospel.

Giovanni Silvia

Il coro sarà diretto dal maestro Giovanni Silvia, direttore del centro Voice Academy che, da quest’anno, è entrato a far parte di un progetto più ampio chiamato Clap, con Latitudine Teatro, la Bottega degli Errori e il Teatro Fellini. Ad accompagnare il coro ci saranno Mauro Pacini al pianoforte, Piera Mussardo alla chitarra, Francesco Licciardi al basso, Mattia Sibilia alla batteria, Claudia Guarnieri e Veronica Flamini voci soliste, tutti maestri della Voice Academy.

Ricordandovi che presso la Voice Academy è possibile seguire corsi di canto e strumento con indirizzo moderno (jazz, rock, pop) e classico, e che le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l’anno, il maestro Silvia e il suo coro gospel vi aspettano per passare insieme una piacevole serata prenatalizia.

INFO & PRENOTAZIONI: Ass. Musicale Voice Academy // CLAP, via Don Torello 118 (LT). Tel. 333 2854 651 – 0773 244817.

info@voiceacademylatina.com

www.voiceacademylatina.com